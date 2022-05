Sob olhares de Felipão, Athletico-PR vence Ceará no 1º jogo sem Carille

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - No primeiro jogo sem Carille e sob olhares do novo treinador Felipão, o Athletico-PR venceu o Ceará por 1 a 0 na noite deste sábado (7), na Arena da Baixada, em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da partida foi marcado pelo lateral-esquerdo Abner Vinícius, e Terans ainda desperdiçou um pênalti.

Com o resultado, o Furacão volta a ganhar após três jogos e chega aos seis pontos, ocupando neste momento a 11ª colocação na tabela. O Ceará, por sua vez, segue com três pontos e pode terminar a rodada na zona de rebaixamento. O Vozão está em 16º.

As duas equipes voltam a campo no meio de semana, mas pela Copa do Brasil. Na terça (10), às 21h30, o Athletico-PR recebe o Tocantinópolis na Arena da Baixada. No dia seguinte, às 19h, o Ceará enfrenta o Tombense, no Castelão.

Pelo Brasileirão, o próximo compromisso do Furacão é no sábado (14), às 21h, contra o Fluminense, no Maracanã. No mesmo dia, mas às 16h30, o time cearense recebe o Flamengo em casa.

FELIPÃO NO ESTÁDIO

O novo técnico e diretor técnico do Athletico-PR ainda não esteve à beira do gramado comandando o time, mas compareceu à Arena da Baixada para assistir ao jogo ao lado dos seus auxiliares Paulo Turra e Carlos Pracidelli. O time foi dirigido pelo interino Wesley Carvalho. Felipão estreia pelo Furacão na terça, contra o Tocantinópolis.

ATHLETICO-PR

Bento; Erick, Matheus Felipe, Pedro Henrique e Abner Vinícius; Hugo Moura (Khellven), Bryan García (Matheus Fernandes) e David Terans (Léo Cittadini); Canobbio, Vitinho (Cuello) e Marcelo Cirino (Vitor Roque). T.: Wesley Carvalho

CEARÁ

João Ricardo; Michel Machedo (Nino Paraíba), Gabriel Lacerda, Lucas Ribeiro e Bruno Pacheco (Zé Roberto); Richard Coelho (Erick), Geovane (Victor Luis) e Rodrigo Lindoso; Lima, Mendoza (Dentinho) e Vina. T.: Dorival Júnior