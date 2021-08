Sob forte chuva, Cruzeiro e CRB terminam empatados em 0 a 0 pela Série B

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - CRB e Cruzeiro empataram em 0 a 0 na tarde deste domingo (29), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com o resultado, o Galo cai uma posição e termina a rodada na terceira posição, agora com 37 pontos. A Raposa chegou a sua oitava partida sem perder e agora ocupa a 25ª posição na tabela.

Na próxima rodada, o Cruzeiro encara o Goiás, no estádio Serrinha, na terça-feira (7), às 21h30. Antes disso, no sábado (1), às 19h, o CRB viaja para duelar contra o Confiança, no Batistão, em Sergipe.

O jogo começou movimentado com ambas as equipes atacando e contra-atacando. Apesar disso, a chuva forte que caiu na capital alagoana durante a metade da primeira etapa dificultou as jogadas das equipes já que a bola não chegava com velocidade ou parava em uma poça d'água. Com isso, os times começaram a apostar em jogadas altas dentro da área.

Mesmo sem poder contar com Marcelo Moreno, que teve que se apresentar à seleção boliviana, o Cruzeiro não sentiu falta do jogador, substituído por Thiago que fez uma boa dupla com Matheus Pereira nas jogadas de ataque principalmente iniciadas pelo lado esquerdo do campo. Apesar de ir bem, não conseguia finalizar as jogadas e acabou substituído por Rafael Sobis na segunda etapa.

Diego Torres entrou no lugar de Renan Bressan logo no começo da segunda etapa e a substituição mudou a cara do CRB. Com o argentino em campo, a equipe passou a ser mais incisiva e conseguiu ter mais chegadas ao ataque devido a constante movimentação do atacante, ao contrário do que estava fazendo Bressan.

A melhor chance do CRB saiu dos pés de Alisson Farias após cobrança de escanteio na primeira trave. No lance, Romão cabeceou sozinho e obrigou o goleiro cruzeirense a fazer uma linda defesa com a bola batendo na trave e posteriormente sendo analisada pelo VAR.

Ambas as equipes realizaram mudanças significativas em seus ataques ao longo do segundo tempo e mudaram drasticamente a postura de jogo vista durante todo o primeiro tempo. Mesmo com as equipes conseguindo finalizar mais, faltou pontaria para os jogadores. O último chute a gol da Raposa foi aos 47 minutos, com Marcinho cobrando escanteio curto para Matheus Pereira, que domina e finaliza firme, mas Diogo Silva afasta, enquanto o Galo só conseguiu atacar pela última vez ainda aos 35, com Adriano.

CRB: Diego Silva, Reginaldo, Gum, Caetano, Marthã (Carlos Jatobá), Romão, Pablo Dyego, Jean Patrick (Wesley), Júnior Brandão (Emerson Negueba), Bressan (Diego Torres) e Jajá (Alisson Farias). Técnico: Allan Aal.

Cruzeiro: Fábio, Rômulo, Ramon, E. Brock, Matheus Pereira, Adriano Flávio (Marco Antônio), Giovanni (Claudinho), Wellington Nem (Marcinho), Bruno José (Felipe Augusto) e Thiago (Rafael Sobis). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

FICHA TÉCNICA

CRB 0 x 0 CRUZEIRO

Motivo: 21ª rodada do Campeonato Brasileiro - Série B

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)

Data e hora: 29/08/2021 (domingo), às 16h00 (horário de Brasília)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo - RJ (FIFA)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique - RJ (FIFA) e Daniel Oliveira Alves - RJ (CBF)

Árbitro de vídeo: Rodrigo Carvalhaes de Miranda - RJ (CBF)

Cartões amarelos: Flávio (CRU), Marthã (CRB), Pablo Dyego (CRB)