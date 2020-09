Sob evolução, nem mesmo derrota por 3 a 0 abala Diniz no São Paulo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em outras circunstâncias, uma derrota como a de quinta-feira (3), por 3 a 0, para o Atlético-MG, poderia custar o emprego de um treinador do São Paulo. No entanto, Fernando Diniz deve ser preservado no cargo e manter a base da equipe para o duelo com o Fluminense neste domingo (6), às 16h, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Além de contar com o respaldo da diretoria de futebol, o treinador acredita que o time esteja no caminho da evolução. Para ele, o desempenho da equipe no início do confronto talvez tenha sido o melhor desde setembro do ano passado, quando Diniz chegou ao Morumbi para substituir Cuca.

"Estou contente com o movimento do time. A gente tem de conseguir replicar o que fizemos contra o Atlético. Talvez os primeiros 35 iniciais foram os melhores que o time fez desde que cheguei ao São Paulo, em termos de volume, e jogando contra um time que a gente sabe que é impositivo, principalmente jogando aqui em Minas Gerais. Então, estou contente de fato com o time, mas não são onze jogadores. Todo mundo tem condição de jogar, isso está provado. Então, domingo é outro jogo e vamos ver os melhores jogadores para colocar em campo", disse o técnico.

Para o novo compromisso pelo Brasileiro, desta vez no Morumbi, o treinador tem trabalhado também o aspecto anímico do elenco. Formado em psicologia, Diniz gosta de conversar individualmente com os jogadores.

Para buscar uma sequência nesta evolução e manter a confiança do elenco após um revés, ele costuma até ressaltar a importância de alguns atletas. Após o jogo com o Atlético, por exemplo, durante a coletiva, o técnico fez questão de falar sobre Igor Gomes, que perdeu a vaga de titular.

"Quero ressaltar que o Igor Gomes é um jogador que deu muito para a gente desde a minha chegada. E está trabalhando de uma maneira muito forte. É um menino que se dedica todos os dias de uma maneira integral. Eu tenho muita confiança de que esse momento que ele está passando vai acabar. E espero que seja logo. É um jogador que gosto muito. E é uma pessoa que jamais deixa de trabalhar de maneira intensa. Queria fazer esse registro."

É claro que para essa segurança de Diniz seguir adiante o time precisa obter mais resultados positivos. Até o momento, mesmo com a derrota em Belo Horizonte, o time tricolor aparecia na segunda posição na tabela do Brasileirão, com 13 pontos, três a menos do que o líder Internacional.

Além de aspectos psicológicos, a pauta de Diniz também aborda a arbitragem. O comandante questionou a anulação do gol de Luciano contra os atleticanos. O treinador fez duras críticas à utilização do VAR (árbitro de vídeo) no futebol brasileiro.

Na sequência, o São Paulo também se posicionou em suas redes sociais de maneira questionadora. O clube alegou que, independentemente do resultado, exigirá critérios claros. Imagens do impedimento de Luciano mostraram as linhas do atacante e do marcador praticamente sobrepostas.

Vale destacar que recentemente o São Paulo tem tentado mostrar força nos bastidores para cobrar a arbitragem. Em 2018, por exemplo, quando disputava a liderança do Brasileiro, Raí, executivo de futebol, reclamava da escalação de juízes cariocas em partidas do time tricolor, uma vez que o Flamengo era adversário direto na briga pela ponta da tabela.

Neste ano, o clube acionou a FPF (Federação Paulista de Futebol) por causa de supostos erros de arbitragem em partida contra o Novorizontino —o juiz chegou a ser afastado e a entidade admitiu falhas.

Já na sexta rodada do Brasileiro, foi a vez de o clube enviar um ofício para CBF para protestar contra uma agressão de Jô ao zagueiro Diego Costa. O atacante do Corinthians pode pegar até 12 jogos de suspensão por causa deste episódio.

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Igor Vinícius, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Tchê Tchê, Gabriel Sara (Igor Gomes) e Hernanes; Vítor Bueno (Paulinho Boia), Pablo e Luciano. T.: Fernando Diniz

FLUMINENSE

Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Yuri, Dodi e Michel Araújo; Nenê, Marcos Paulo e Luiz Henrique (Fred). T.: Odair Hellmann

Estádio: Morumbi, em São Paulo (SP)

Horário: 16h deste domingo (6)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Transmissão: TV Globo, SporTV e Premiere