Sob comando de Mancini, Vital se torna mais efetivo no Corinthians

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Outrora questionado pelo seu rendimento com a camisa do Corinthians, o meia Mateus Vital apresentou significativa melhora sob o comando de Vagner Mancini. Depois de uma conversa franca com o treinador, o camisa 22 passou a jogar mais próximo do gol adversário, arrisca mais os chutes de fora da área e, em 20 partidas, teve participação direta em cinco gols da equipe. Antes, ele precisou de quase 12 jogos para participar de um gol do Timão.

Vital foi peça essencial no clássico da última quarta-feira (3), contra o Palmeiras, na Neo Química Arena. Além de ter feito o primeiro gol do Corinthians no Dérbi, o meia deu o passe para Rodrigo Varanda marcar e definir o empate em Itaquera. Ao fim da partida, o jogador ganhou elogios do treinador, que relembrou uma conversa com o atleta logo em sua chegada ao clube.

"O Mateus fez mais um grande jogo. É um atleta que, desde que eu cheguei ao Corinthians, tem melhorado, tem evoluído. Converso muito com os atletas, já conversei muito com o Mateus sobre essa grande capacidade técnica, de força que ele tem. Isso precisa ser canalizado para um jogo mais efetivo. Ele não pode se desgastar, como vinha acontecendo antes, numa faixa do campo que não representa nada em termos táticos e técnicos", explicou Mancini, após o Dérbi na Neo Química Arena.

Mateus Vital foi contratado do Vasco na intertemporada de 2017 para 2018. De lá para cá, o meia fez 158 jogos, dez gols e distribuiu sete assistências.

Agora, com a nova comissão técnica, o meia passou a ser mais efetivo. Na reta final do Brasileiro, Vital balançou as redes contra Botafogo, Fluminense e Sport. Na última quarta, diante do Palmeiras, um gol e uma assistência. Os números ainda não tímidos, mas com Mancini, o camisa 22 participa de um gol do Corinthians a cada quatro partidas.

A melhora foi notada pela diretoria. Recentemente, Vital recebeu uma proposta do Real Salt Lake, que disputa a Major League Soccer (MLS), e o Corinthians optou por mantê-lo no elenco.

Lateral de 16 anos

O elenco corintiano ganhou um reforço no treino desta sexta (5) no CT Joaquim Grava. Desfalcado de Fábio Santos (positivado para Covid-19) e Lucas Piton, com suspeita de infecção pelo vírus, o técnico Vagner Mancini convocou o lateral esquerdo Guilherme Biro, de apenas 16 anos, para trabalhar com o elenco profissional.