Skatista Pâmela Rosa revela que competiu lesionada em Tóquio-2020

Uma das favoritas no skate street, Pâmela teve uma má atuação e foi eliminada ainda nas eliminatórias, em que ficou na décima colocação, com 10.06 pontos. A também brasileira Letícia Bufoni foi outra a ser desclassificada antes da final.

Ela publicou uma foto no Instagram do tornozelo inchado e com hematomas. "Mais uma vez enfrentei uma competição lesionada, mas essa lesão não me parou, fui até onde consegui", escreveu na legenda da publicação.

