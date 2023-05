Skatista Leticia Bufoni desiste de tentar vaga em Paris-2024: 'não é o momento'

Apesar de não competir, a skatista já disse que estará em Paris. "Vai ser incrível estar do outro lado, assistir as meninas de fora. Foram 20 anos da minha vida que eu estive do lado de dentro."

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Leticia Bufoni revelou que não disputará as Olimpíadas de Paris em 2024. A skatista disse que ficar fora do evento foi uma das decisões mais difíceis da carreira.

