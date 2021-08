Simone Biles elogia desempenho de Rebeca Andrade na ginástica: 'É só o começo'

Rebeca, de apenas 22 anos, havia passado por três cirurgias no joelho antes de disputar os Jogos de Tóquio. Nas Olimpíadas, chegou a três finais e conquistou duas medalhas - só não foi ao pódio no solo. Durante todas as séries de Rebeca, podia-se ver Simone aplaudindo nas arquibancadas.

