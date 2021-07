Simone Biles deixa disputa por equipes na ginástica feminina

De acordo com a rede norte-americana NBC, o problema não seria físico, já que um treinador teria indicado um problema mental na atleta. Vale lembrar que Biles, em suas redes sociais, desabafou sobre ter "o peso do mundo nos ombros".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.