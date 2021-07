Simone Biles agradece apoio e diz ter percebido que é mais do que conquistas

Ainda não está certo se Biles irá disputar as finais por aparelho para as quais se classificou.

Biles abandonou uma final em que era favorita para conquistar o ouro. Afirmou que precisa cuidar de si e de sua saúde mental. Sua decisão jogou um enorme holofote sobre os problemas da pressão e da cobrança no esporte, e dos efeitos disso sobre o psicológico do atleta.

"O amor e apoio transbordante que recebi me fez perceber que eu sou mais do que as minhas conquistas e que a ginástica, algo que eu nunca tinha acreditado de verdade antes", escreveu ela na noite de quarta (28).

