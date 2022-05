Shogun conciliou MMA e lado empresário por aposentadoria tranquila

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Maurício 'Shogun' Rua está na reta final de sua carreira no MMA. Ele afirmou que pretende fazer só mais duas lutas e irá se aposentar. Uma de suas últimas aparições no UFC acontece neste sábado (7), no card principal do UFC 274: Charles Oliveira x Justin Gaethje, contra Ovince St. Preux, na categoria meio-pesado (93 kgs), no Footprint Center, em Phoenix, Arizona, nos Estados Unidos.

Em entrevista à reportagem, Shogun revelou que está se preparando para a aposentadoria desde seu auge no mundo da luta: o veterano de 40 anos foi campeão dos médios do extinto Pride, famoso evento internacional de artes marciais mistas japonês, em 2005, e campeão do meio-pesado do UFC, em 2009.

"Me aprofundei na área, estudei bastante e hoje eu domino [o assunto]. Tudo que eu ganhava de dinheiro no Pride acabava indo para algum imóvel, um apartamento ou uma casa. Eu sei que o futuro de um ex-atleta é curto, então queria me antecipar", acrescentou.

Mas não é só o setor imobiliário que enriqueceu Shogun nos últimos anos. O lutador também é sócio de uma rede de franquias de espetos e acompanhamentos típicos do churrasco brasileiro e tem uma rede de academias que carregam o seu nome no Brasil e ao redor do mundo.

"Eu tenho a Shogun Team no Brasil inteiro, são mais de 70 academias no Brasil e no mundo. Sou sócio da franquia 'Sr. Espetto', com mais de 107 lojas. Os imóveis hoje são a minha segunda maior fonte de renda, é algo que ocupa muito pouco do meu tempo, é seguro e não me dá dor de cabeça", contou.

Essa não será a primeira vez que Shogun vai encarar o americano St. Preux. Em novembro de 2014, eles se enfrentaram em um evento do UFC que aconteceu em Uberlândia. O brasileiro acabou nocauteado com apenas 34 segundos do primeiro round.

As últimas duas lutas de Shogun também foram revanches. Ele lutou contra Antônio Rogério Nogueira, o Minotouro, pela terceira vez em julho de 2020, e venceu por decisão dividida, e enfrentou o escocês Paul Craig em novembro do mesmo ano, quando acabou nocauteado no segundo assalto. Para Shogun, as revanches são naturais por conta do seu alto número de lutas na carreira.

"Eu acho que toda minha carreira foi construída em cima de revanches. Eu luto há muitos anos, são 40 lutas no total, então acaba acontecendo de enfrentar os mesmos adversários. Fiquei feliz com essa luta contra o Ovince St. Preux, ele é muito bom e forte -já me venceu, mas acho que agora é a minha chance de dar o troco", concluiu.

As lutas preliminares do UFC 274 começam às 18h30 (de Brasília), e o card principal às 23h. Além de Shogun, o Brasil será representado no evento por mais sete lutadores: Ariane "Sorriso", Kleydson Rodrigues, Melissa Gatto, Marcos Pezão, Norma Dumont, Francisco Massaranduba e Charles do Bronx — que defende seu cinturão da categoria peso-leve (até 70,3 kg) contra o americano Justin Gaethje.