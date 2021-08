Shakhtar empata na prorrogação e avança à fase de grupos da Champions

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Shakhtar Donetsk garantiu vaga para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Após vitória por 1 a 0 no jogo de ida, o time ucraniano conseguiu grande reação nesta quarta-feira (25) ao empatar por 2 a 2 com o Monaco na prorrogação, em Carcóvia, e avançar nos playoffs da competição continental.

No tempo normal, o Monaco chegou a abrir 2 a 0 ainda no primeiro tempo, com gols de Ben Yedder, mas permitiu a reação do Shakhtar. Marlos diminuiu no segundo tempo, e, na prorrogação, Ruben Aguilar (contra) definiu a disputa.

O jogo começou com o Monaco tomando a iniciativa. Em desvantagem no placar agregado, o time do Principado partiu para cima e, ainda no primeiro tempo, conseguiu reverter a situação. Wissam Ben Yedder marcou duas vezes — aos 18 e 39 minutos — e colocou a equipe visitante na frente.

O Monaco ainda teve outras chances de marcar, mas acabou levando a vantagem de "apenas" dois gols para o intervalo. Melhor para o Shakhtar, que se recuperou no segundo tempo e conseguiu diminuir o placar com gol do brasileiro naturalizado ucraniano Marlos. O ex-jogador do São Paulo recebeu passe dentro da área aos 29 da segunda etapa e bateu colocado parar marcar.

O placar levou a disputa à prorrogação — vale lembrar que não há mais o critério do gol fora de casa na Champions. No tempo extra, a classificação do Shakhtar foi confirmada a poucos minutos do fim depois que Ruben Aguilar tentou desviar cruzamento e acabou marcando contra.

Agora, o Shakhtar espera o sorteio para conhecer os adversários da fase de grupos. A Uefa vai definir as chaves em cerimônia nesta quinta-feira (26), em Istambul, na Turquia. O Monaco vai disputar a Liga Europa.