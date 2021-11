Shakhtar Donetsk anuncia saída de Dentinho

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O atacante brasileiro Dentinho se despediu do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, neste final de semana. Revelado pelo Corinthians, Dentinho postou no stories a tradicional foto da camisa no vestiário e uma mensagem de despedida: the last dance, ou "a última dança", em português. Nesta segunda-feira (8), o perfil oficial do clube se despediu do jogador e postou uma mensagem de agradecimento.

Dentinho saiu do Corinthians em 2011 para o próprio Shakhtar e em dez anos de clube fez 197 jogos e marcou 29 gols. Conquistou seis vezes o campeonato ucraniano, cinco Copas e cinco Supercopas da Ucrânia. Em 2013 foi emprestado ao Besiktas, da Turquia, mas retornou ao Shakhtar no final do mesmo ano.

Especulado no Corinthians, o vínculo de Dentinho com o clube ucraniano se encerrou e agora ele pode assinar, sem custos, com qualquer outro clube. A tendência é que o jogador de 32 anos retorne ao Brasil e analise propostas para decidir o futuro. Com as principais janelas de transferências já fechadas, o atacante só volta a entrar em campo em 2022. Na partida de despedida de Dentinho, o Shakhtar venceu o Kolos Kovalivka por 3 a 1 e segue na liderança do campeonato ucraniano, com a mesma pontuação do Dínamo de Kiev.

Há um mês, o meia atacante Willian, do Corinthians, postou uma foto ao lado de Dentinho, com quem jogou no Shakhtar em 2011 e 2012. A publicação gerou debates e especulações sobre uma possível volta ao Corinthians, que busca um atacante.