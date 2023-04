Sete brasileiros garantem índice para o Mundial de natação paralímpica

SÃO PAULO, SP (AGÊNCIA BRASIL) - Sete brasileiros garantiram, nesta quinta-feira (27), índice para participarem do Mundial de natação paralímpica que será disputado em Manchester (Inglaterra). As vagas foram alcançadas durante o Open Internacional da modalidade, que é disputado no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, até o próximo sábado (29).

