Sesi tem surto de Covid-19, e jogo da Superliga é adiado

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Sesi-SP informou nesta segunda-feira (20) que a partida contra o São José dos Campos, válida pela 11ª rodada da Superliga Masculina de Vôlei, foi adiada. O duelo estava programado para a próxima quarta-feira (22), A medida se dá em função de cinco jogadores da equipe da capital testarem positivo para o novo coronavírus (Covid-19). O jogo passou para o dia 6 de janeiro, em decisão que contou com o aval da Confederação Brasileira de Vôlei. Segundo o Sesi, todos os infectados são atletas, mas os nomes não foram divulgados. Ainda conforme o time, o grupo passa bem e cumprirá quarentena preventiva de dez dias.

