Sérvia vence no minuto final, vai à Copa e joga Portugal para repescagem

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Sérvia venceu Portugal por 2 a 1 neste domingo (14), no Estádio da Luz, no último jogo do Grupo A válido pelas Eliminatórias Europeias, garantiu sua vaga na Copa do Mundo de 2022 e complicou o plano dos lusitanos disputarem mais um Mundial. Renato Sanches abriu o placar para os donos da casa, Tadic deixou tudo igual e Aleksandar Mitrovic virou o jogo no último minuto do tempo regulamentar.

Cristiano Ronaldo, o nome principal da seleção portuguesa não fez um bom jogo. O camisa 7 levou pouco perigo ao gol de Rajkovic e não conseguiu ser tão eficiente na construção de jogadas para Portugal.

Com o resultado, a Sérvia assumiu o primeiro lugar do Grupo A e garantiu a vaga direta no Mundial do Qatar. Já Portugal ainda tem chance de conseguir a classificação, mas precisará passar para a repescagem para garantir o feito.

Os donos da casa abriram o placar com Renato Sanches com apenas um minuto de jogo. Bernardo Silva aproveitou um deslize do setor defensivo da Sérvia, ligou o volante do Lille, que dominou e acertou um belo chute deslocando o goleiro adversário.

Mas os portugueses não souberam aproveitar o bom momento. Além da força dos torcedores presentes no Estádio da Luz, Portugal também contava com a vantagem de sair na frente cedo, porém, os visitantes não se deixaram levar pela pressão.

Mesmo atrás no placar, os sérvios não se deixaram levar e começaram a impor o ritmo de jogo. Após inúmeras tentativas, a Sérvia deixou tudo igual ainda no primeiro tempo com Tadic.

Depois disso, os visitantes continuaram martelando o gol de Rui Patrício e tiveram até um gol anulado de Vlahovic aos 43 minutos do segundo tempo.

Mesmo terminando o primeiro tempo com mais volume de jogo, a Sérvia não conseguiu manter a constância. Com isso, Portugal passou a aparecer mais e levar perigo para o gol de Rajkovic. Mesmo com controle de jogo, o time de Fernando Santos não conseguiu mudar o cenário que se construiu ainda no primeiro tempo.

No último minuto do tempo regulamentar, a Sérvia deu um banho de água fria nos portugueses, virou o jogo e conseguiu a vaga direta na Copa do Mundo de 2022.