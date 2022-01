Série documental de Neymar na Netflix ganha trailer completo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Netflix divulgou nesta terça-feira (11) o trailer da série documental "Neymar: O Caos Perfeito", que tem sua estreia marcada para o próximo dia 25 na plataforma. Ele pode ser visto a partir do seguinte link: https://youtu.be/HSC6htNW9co. Com três episódios de 50 a 60 minutos cada, a produção conta a história e os bastidores da vida do atacante brasileiro, desde o seu surgimento no Santos até a chegada ao Paris Saint-Germain, clube que defende desde 2017. Ex-companheiros de Barcelona, como Lionel Messi e Luis Suárez, dão depoimentos à série, assim como Kylian Mbappé, seu colega de PSG. David Beckham, astro do futebol inglês e hoje dono do Miami Inter, da MLS, também aparece no trailer falando sobre Neymar. A série documental é dirigida por David Charles Rodrigues e tem entre seus produtores-executivos o jogador de basquete LeBron James.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.