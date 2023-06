Série D: Nacional mantém liderança do grupo após empatar com o Águia

Com o empate, o Nacional chegou aos 13 pontos e segue na liderança isolada do grupo 1 da Série D. Na seguinte e 7ª rodada, o Leão volta para o estádio da Colina, onde enfrenta o São Francisco-AC, às 15h (de Manaus), de domingo (11)

Manaus/AM - Em um confronto direto pela liderança, o Nacional empatou com o Águia em 1 a 1, na noite dessa quarta-feira (7), no estádio Zinho Oliveira, e se mantém na liderança do grupo 1 da Série D do Campeonato Brasileiro. Wendel abriu o placar para o Naça, mas Bruno Limão deixou tudo igual. Ainda na primeira etapa, Jonathan ainda defendeu um pênalti cobrado por Evandro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.