Série D: Nacional-AM decepciona no Piauí e perde para o Parnahyba

Manaus/AM - O Nacional-AM perdeu por 2 a 0 para o Parnahyba, no Piauí, neste domingo (30), no jogo de ida da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. O time amazonense larga em desvantagem na disputa por uma vaga nas oitavas de final.

A partida iniciou com o time da casa pressionando em busca do gol e o Nacional com dificuldades de ameaçar o adversário. Aos 20 minutos, Elves abriu o placar para o Tubarão. O Naça fez um primeiro tempo ruim e ainda se complicou com um pênalti cometido por Davy em João de Deus. Kakin reverteu a batida e ampliou o placar aos 45 minutos.

O segundo tempo iniciou com o Nacional pressionando para reduzir o prejuízo no placar, mas o Leão não conseguiu marcar. O time da casa teve chances de fazer o terceiro e o Leão carimbou a trave no final da partida. Apesar de alguns sustos, o Parnahyba soube segurar a vantagem.

O jogo decisivo pela vaga nas oitavas da Série D será no próximo domingo (6), no estádio Colina, às 15h (horário de Manaus), com o Nacional precisando vencer com três gols de diferença para se classificar.