Série C: Técnico do Manaus confirma saída de Michel

Manaus/AM - Após a derrota para o Amazonas no último domingo (11), o técnico do Manaus FC, Higo Magalhães, confirmou na entrevista coletiva que Michel não se encontra mais na capital e a decisão partiu da diretoria do clube.

O atacante de 34 anos já não foi relacionado pela comissão técnica para os confrontos diante do Volta Redonda, CSA e Onça-pintada.

Contratado pelo Manaus na reta final da Série C do Campeonato Brasileiro do ano passado, Michel fez um gol nos quatro primeiros jogos, assegurando a renovação de contrato para 2023. Na atual temporada, Michel participou de 15 jogos somando Campeonato Amazonense, Copa do Brasil, Copa Verde e Série C, e anotou quatro gols, todos no Estadual.

A última aparição de Michel com a camisa esmeraldina foi na derrota para o Ypiranga-RS, no último dia 27 de maio, pela 5ª rodada da terceirona. Ele iniciou como titular e esteve em campo por 55 minutos.

O Manaus alcançou a terceira vitória em casa na Série C, tem nove pontos e ocupa a sétima colocação, dentro da zona de classificação. Com a saída de Michel, o técnico Higo Magalhães terá apenas Henan como opção para a referência ofensiva nas próximas rodadas.