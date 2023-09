Série C: ingressos para Amazonas FC x Paysandu já estão à venda

Manaus/AM - O Amazonas FC iniciou a venda presencial de ingressos para o duelo diante do Paysandu, válido pela segunda rodada do quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada na Arena da Amazônia, às 16h, no sábado (9). Arquibancada inferior, superior e visitante custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), enquanto VIP Amazonas está sendo comercializada por R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia).

A venda de ingressos acontece em cinco pontos físicos: nas lojas TVLAR Grande Circular (av. Autaz Mirim, nº 6073 - São José), Plaza (Manaus Plaza Shopping, av. Djalma Batista, nº 2100 – Chapada), Sumaúma (Sumaúma Park Shopping, av. Noel Nutels, nº 1762 - Cidade Nova) e Eduardo Ribeiro (av. Eduardo Ribeiro, nº 351 – Centro), além do Mercado Jr (rua Itacolomi, nº 43 - Armando Mendes). Os bilhetes também podem ser adquiridos no ingressodevantagens.com.br,

Amazonas e Paysandu se enfrentaram na primeira fase da competição no estádio Carlos Zamith, em duelo que terminou com vitória dos paraenses por 2 a 1. Agora, a Onça-pintada busca se reabilitar em casa após estrear no quadrangular com derrota para o Botafogo-PB, fora de casa, por 2 a 1.

Com informações da assessoria