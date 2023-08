Série C: Amazonas inicia venda online de ingressos para último jogo da primeira fase

Manaus/AM - O Amazonas FC iniciou, nessa quarta-feira (23), a venda online de ingressos para a 19ª e última rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro de 2023. O time aurinegro encara o CSA-AL, no estádio Carlos Zamith, às 15h do próximo sábado (26). Os bilhetes custam R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira), e podem ser adquiridos por meio do site ingressodevantagens.com.br.

Em relação a venda presencial, o clube informa que ela só acontecerá no dia da partida, a partir das 8h, na bilheteria do estádio. Todas as formas de pagamento serão aceitas (dinheiro, pix e cartões de débito e crédito) e haverá venda de camisas oficiais no local.

Depois da derrota para o São José no Sul, o Amazonas chega como quarto colocado, com 29 pontos, e tenta voltar a vencer após três partidas para terminar na melhor colocação possível antes de partir para a segunda fase. Do outro lado, o CSA vem de empate sem gols contra o Remo, resultado que anulou qualquer chance de classificação e rebaixamento.

Com informações da assessoria