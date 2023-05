Série A2: Zagueiras do 3B projetam embate contra o JC no domingo

Manaus/AM - Neste domingo (14), às 15h, as Feras do 3B da Amazônia enfrentam o JC no estádio Floro de Mendonça, em Itacoatiara. Um local que ambas conhecem muito bem. Para isso, as zagueiras Pipoca e Prado se preparam para mais uma partida do Campeonato Brasileiro Feminino – Série A2.

Em 2021, Pipoca foi zagueira titular da equipe adversária, quando o clube alcançou as quartas de final da Série A2 e ficou com o vice estadual – em final vencida pelo 3B. No ano seguinte, a zagueira de 22 anos veio para o elenco das Feras e, nesta temporada, atuou no último domingo (7), na vitória por 2 a 1 sobre o Vila Nova-GO, na Arena da Amazônia.

Sobre a equipe adversária, Pipoca fala sobre a reformulação da equipe do JC para este ano, que hoje conta com jogadoras que foram campeãs da Série A2 em 2022, pelo Ceará. O técnico da conquista das Meninas do Vozão, Erivelton Gomes, também foi contratado pela equipe de Itacoatiara.

“O time delas, que foi construído pra esse ano, é formado pelas campeãs da competição passada. Apesar da viagem e do fator casa, já que conhecer o gramado é bem melhor para elas, a gente vai com total convicção de que podemos sair de lá com os três pontos. Não vai ser um jogo fácil, mas que vença o melhor”, declara.

Assim como Pipoca, Prado foi até as quartas de final da Série A2 com o JC, porém, no ano de 2022. Ao final da competição, a zagueira passou a integrar o elenco das Feras. A atleta destaca o foco do 3B para esta partida, citando as particularidades de se jogar no estádio Floro de Mendonça.

“Elas são fortes dentro de casa, a torcida ajuda bastante e também sabemos que o gramado é muito pesado, o que facilita para elas, por já estarem acostumadas. Mas estamos confiantes, sabemos da grandeza da nossa equipe e vamos nos preparar para isso. Não vamos abaixar a cabeça, não vamos nos esconder do jogo e vamos em busca dos três pontos”, afirma a atleta, exaltando o bom momento vivido pelo 3B na Série A2.

“A gente está muito feliz com o status que nossa equipe vem tendo no decorrer do campeonato. Sabemos que precisamos melhorar algumas coisas, mas nada tira nossa felicidade de ser líder do nosso grupo e líder geral. Temos um jogo importantíssimo, um clássico, mas ainda não levamos gols fora de casa e vamos tentar manter isso”, finaliza.

Invicto na Série A2, o 3B da Amazônia é o atual líder do grupo B e líder geral da competição, com 10 pontos e 6 gols de saldo. Melhor defesa do grupo B, com apenas 3 gols sofridos, o sistema defensivo das Feras ainda não foi vazado fora de casa.