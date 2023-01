Seriado conta títulos históricos do Corinthians do ponto de vista da torcida

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A minissérie documental "Sou Corinthians" estreia nesta sexta-feira (13) com entrevistas de ídolos do clube e lembrança de feitos históricos. A série parte da perspectiva do torcedor para destacar momentos marcantes do Corinthians.

"O corintiano pode esperar, acima de tudo, corintianismo", dizem os diretores.

Ídolos do passado e do presente foram entrevistados, entre eles Rivellino, Casagrande, Neto, Dinei, Marcelinho e Cássio.

Os quatro episódios estão disponíveis a partir desta sexta, no Globoplay.

"O que é ser Corinthians?" é a frase que abre a série. Ídolos, torcedores e dirigentes respondem, cada um à sua maneira. O clipe seguinte dá o tom dos episódios: imagens da invasão ao Maracanã e do título de 1977, depois a Democracia Corinthiana, o primeiro Brasileirão, a era Ronaldo, o estádio, entre outras cenas marcantes das últimas décadas do clube.

O projeto foi pensado para tratar da paixão do torcedor, diz o jornalista Edgar Alencar, um dos diretores da obra. "Não é um documentário linear do ponto de vista cronológico. A narrativa foi construída exatamente para destacar as passagens mais marcantes do clube pela perspectiva do torcedor", explica.

"São várias histórias saborosas e emocionantes que tivemos a chance de ouvir não só de jogadores, mas também dos torcedores", completa Victor Pozella, jornalista que também assina a direção da série.

O fio narrativo é a emoção, e a série parece ser feita para emocionar. Tem muito choro de alegria, de orgulho e saudade. Um dos momentos marcantes do primeiro episódio é uma lembrança do título de 1990, "que me deu o abraço mais verdadeiro do meu pai, que faleceu depois", nas palavras de um torcedor.