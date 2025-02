Sergio Ramos faz exames médicos para assinar com o Monterrey, diz jornal

Aos 38 anos, Ramos estava sem clube desde 30 de junho de 2024, quando seu contrato com o Sevilla expirou. O zagueiro recebeu propostas, incluindo uma do Cruzeiro, mas a negociação não foi adiante.

O Monterrey está no grupo E do Mundial de Clubes, ao lado de River Plate (Argentina), Urawa Red Diamonds (Japão) e Inter de Milão (Itália).

Sergio Ramos passou por exames médicos em Madrid para assinar contrato com o Monterrey, do México. O zagueiro está entusiasmado com o novo desafio, mas ainda não se comunicou com seus futuros companheiros de equipe. Além de Ramos, os espanhóis Sergio Canales (ex-Betis) e Oliver Torres (ex-Sevilla) também fazem parte do time comandado pelo técnico Martín Domichelis.

