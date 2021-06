Seraphim Del Grande é reeleito presidente do Conselho do Palmeiras

Seraphim Del Grande é aliado de Leila Pereira, presidente da Crefisa, patrocinadora do Palmeiras. Além de já ter presidido o conselho do clube, ele foi diretor de futebol em duas ocasiões.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Seraphim Del Grande foi reeleito presidente do Conselheiro Deliberativo do Palmeiras. Na noite desta segunda-feira (21), ele superou Mário Gianinni por 129 votos a 114.

