Senegal vence Qatar e segue vivo na briga por vaga no mata-mata da Copa

SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Senegal venceu o Qatar por 3 a 1 na manhã desta quinta-feira (25), no estádio Al Thumama, em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2022.

O placar do confronto foi construído com gols de Boulaye Dia, Diédhiou e Bamba Dieng, para os africanos, e Muntari, para os qataris. Isso reflete o que foi a partida, que teve amplo domínio dos senegaleses, mas a seleção do Oriente Médio também deu trabalho na segunda etapa.

Com o resultado, os comandados de Aliou Cissé encostam no segundo colocado do Grupo A, o Equador, e seguem alimentando a esperança de conseguir se classificar para a próxima fase.

QATAR

Barsham; Pedro Miguel (Mohammed Waad), Khoukhi, Ahmed (Salman) e Hassam; Boudiaf (Hatem), Madibo e Al Haydos (Muntari); Ismaeel Mohammed, Afif e Ali. Técnico: Félix Sánchez

SENEGAL

Édouard Mendy; Sabaly, Koulibaly, Diallo e Jakobs (Cissé); Nampalys Mendy (Pape Sarr), Gueye, Diatta (Ciss) e Sarr (Ndiaye); Diédhiou (Bamba Dieng) e Dia. Técnico: Aliou Cissé

Estádio: Al Thumama, em Doha (Qatar)

Quando: Às 10h (de Brasília) desta sexta-feira (25)

Árbitro: Antonio Mateu Lahoz (Espanha)

Assistentes: Pau Cebrián Devís (Espanha) e Roberto Díaz Pérez del Palomar (Espanha)

VAR: Drew Fischer (Canadá)

Cartões amarelos: Ismaeel Mohammed (QAT), Dia (SEN), Homam Ahmed (QAT), Jakobs (SEN), Ciss (SEN) e Madibo (QAT)

Gols: Boulaye Dia (40' 1ºT - SEN), Diédhiou (2' 2ºT - SEN), Muntari (35' 2ºT - QAT) e Bamba Dieng (38' 2ºT - SEN)