Senegal decreta feriado nacional para festejar título da Copa Africana

Cornetas, vuvuzelas e fogos de artifício foram ouvidos durante toda a noite no pequeno país da África Ocidental, onde a população se vestiu de vermelho, amarelo e verde, as cores nacionais.

A comemoração nas ruas de Dakar começou assim que a partida, disputada no domingo (6), terminou. Motoristas buzinavam, enquanto pedestres acenavam, criando uma atmosfera esperada há muito tempo no país. Até então, os senegaleses tinham dois vices no torneio (2002 e 2019).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No dia seguinte à conquista da inédita Copa Africana de Nações, os jogadores da seleção de Senegal foram recebidos nesta segunda (7) por milhares de torcedores que aguardavam a chegada dos ídolos em Dakar, capital do país.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.