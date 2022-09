Semifinais do Amazonense têm jogos em Manaus e Rio Preto da Eva

Manaus/AM – As partidas pelas semifinais do Campeonato Amazonense Série B têm início nesta quarta-feira, dia 14, com jogos também na quinta-feira (15), sábado (17) e domingo (18), todos com início às 15 horas, horário local e no estádio Carlos Zamith, com exceção do jogo de amanhã.

Nesta quarta-feira se encontram, no estádio Francisco Garcia, em Rio Preto da Eva, Parintins FC, 3º colocado, com 16 pontos, e Unidos da Alvorada, vice-líder, com 19 pontos.

Quinta-feira, jogam o líder da competição, Rio Negro, com 24 pontos, e o 4º colocado, RB do Norte, com 12 pontos, informa a Federação Amazonense de Futebol (FAF).

No sábado, o duelo acontece entre Unidos da Alvorada e Parintins FC. A partida final da rodada, no domingo, tem reencontro do Galo da Praça da Saudade com o RB do Norte.