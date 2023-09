Semifinais da Taça Brasil de Futsal acontecem nesta sexta em Manaus

Manaus/AM - Acontece nesta sexta-feira (1º), a fase semifinal da 50ª edição da Taça Brasil de Futsal Masculino Adulto, na Arena Amadeu Teixeira. A competição nacional é atração nesta semana na capital amazonense, com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Manaus Esporte (FME).

O torneio é uma realização da Confederação Brasileira de Futsal (CBFs), com suporte local da Federação Amazonense de Futsal (FAFs). Classificados em segundo lugar nos respectivos grupos, os representantes manauaras Grêmio da Amazônia/SEC/Cecab e Estrela do Norte/Manaus Futsal entram em quadra e tentam avançar para se encontrar na grande decisão.

“A Taça Brasil está sendo um sucesso aqui na nossa cidade. Com o apoio da Prefeitura em sua totalidade, a competição tem cumprido o objetivo. Nesta reta final, torcemos para que tudo ocorra na normalidade, e que os nossos representantes abrilhantem a briga pelo título”, ressaltou o diretor-presidente da FME, Alexandre Maciel.

A definição da grande final acontece nesta sexta-feira (1º), com entrada gratuita ao público na Arena Amadeu Teixeira. O primeiro jogo é às 16h45, entre Grêmio da Amazônia/SEC/Cecab e Campo Largo-PI. O time amazonense foi o segundo colocado do grupo A na primeira fase, com seis pontos, enquanto os piauienses chegam invictos e lideraram o grupo B, com sete pontos.

Na sequência, pela segunda semifinal, embate de invictos. O Estrela do Norte/Manaus Futsal encara a AABF Maranhão Futsal, às 18h30. O time amazonense ficou na segunda posição do grupo B, com sete pontos. Do outro lado, os maranhenses venceram todos os jogos e têm 100% de aproveitamento com nove pontos na ponta do grupo B.

Os vencedores avançam à grande final, que está marcada para às 10 horas da manhã deste sábado (2), para definir o campeão.

Confira o cronograma de jogos da 50ª Taça Brasil de Futsal:

Semifinais – 01/09 (sexta-feira)

16h45 – Campo Largo-PI x Grêmio da Amazônia/SEC/Cecab (1° do Grupo B x 2° do Grupo A)

18h30 – AABF Maranhão Futsal x Estrela do Norte/Manaus Futsal (1° do Grupo A x 2° do Grupo B)

Final – 02/09 (sábado)

10h – Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2

Com informações da assessoria