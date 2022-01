Sem WIllian e Renato Augusto em campo, Corinthians treina bola parada

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O elenco do Corinthians deu sequência aos treinamentos no CT Joaquim Grava na manhã desta quinta-feira (27), de olho no jogo de domingo (30), contra o Santo André, no ABC Paulista.

Os meias Renato Augusto e Willian não calçaram as chuteiras e trabalharam na parte interna por um controle de carga. Em campo, o técnico Sylvinho promoveu uma atividade de posse de bola e outra focada nos lances de bola parada.

Titulares no meio da semana, na estreia corintiana no Campeonato Paulista, Renato Augusto e Willian apresentaram um desgaste maior do que os demais e, por isso, foram poupados do treino com bola.

Isto, no entanto, não significa que a dupla não tenha condições de atuar na próxima rodada do Campeonato Paulista. A opção da comissão técnica em não tê-los em campo na atividade foi evitar uma possível lesão neste início de temporada.

O restante do grupo foi a campo e fez uma atividade de posse de bola e marcação-pressão em campo reduzido. Na parte final do treinamento, apenas com os reservas no gramado, Sylvinho acertou o posicionamento nas bolas paradas e trabalhou este tipo de jogada.

O meia Ruan Oliveira segue em tratamento com os fisioterapeutas e ainda não tem um prazo definido para retornar aos gramados. O volante Cantillo está com a seleção colombiana e foi desfalque —ele perderá os dois próximos jogos do Paulistão por conta das Eliminatórias para a Copa do Mundo deste ano.

O Corinthians retorna aos treinos nesta sexta (28) pela manhã no CT Joaquim Grava. Na sequência, o clube apresenta aos jornalistas o zagueiro Robson Bambu como reforço para a temporada de 2022.