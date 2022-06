Sem técnico, Ceará desafia a boa fase do Goiás

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ceará ganhou um problema extracampo para resolver às vésperas da partida contra o Goiás neste domingo (12), às 16h, no Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a saída do técnico Dorival Júnior para o Flamengo, o Vovô não terá um comandante no banco de reservas.

Dorival vinha fazendo um bom trabalho no Ceará, e a equipe se preparava para embalar no Brasileirão. A equipe alvinegra não perdia há seis jogos -duas vitórias e quatro empates- e vinha de um triunfo sobre o América-MG fora de casa. Além disso, já tinha garantido classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Dorival, contudo, foi seuzido por uma oferta do Flamengo, que demitiu o português Paulo Sousa após a derrota para o Bragantino por 1 a 0. O certo é que o Ceará viajará a Goiânia sem um treinador. E enquanto isso, já chegou a sondar nomes como Sylvinho, ex-Corinthians, Abel Braga, ex-Fluminense, e Marquinhos Santos. Entre os torcedores, há um movimento para que o clube não traga Enderson Moreira de volta.

Com 13 pontos, o Ceará começa a rodada em 12º lugar. A grande aposta do time para o confronto é o colombiano Mendoza, que vem sendo o grande destaque ofensivo neste início de Brasileirão.

Do outro lado, o Goiás tem o mesmo número de pontos, mas uma posição atrás. O time esmeraldino, comandado por Jair Ventura, vive um bom momento e vem de empate contra o Fortaleza fora de casa. Antes disso, a equipe havia derrotado o Botafogo por 2 a 1 no Engenhão. Nesses últimos jogos, os três gols do time foram marcados por Pedro Raul.

Estádio: Serrinha, em Goiânia (GO)

Horário: Às 16h (de Brasília) deste domingo (12)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (Fifa/RJ)

VAR: Rodrigo Carvalhães de Miranda (RJ)

Transmissão: TV Globo e Premiere