Sem sustos, reservas do Palmeiras vencem a Ferroviária no 100º jogo de Abel

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O 100º jogo de Abel Ferreira como técnico do Palmeiras terminou como a maioria deles até aqui: com vitória. O time alviverde venceu de forma tranquila a Ferroviária por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (16), na Fonte Luminosa, pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

O técnico português poupou todos os titulares de linha do Mundial de Clubes, mas, ainda assim, viu seus reservas fazerem um jogo sólido e pouco serem ameaçados pela equipe da casa. O Palmeiras também não fez muito esforço para dominar o jogo, mas pouco criou.

O primeiro gol saiu em bola parada: aos 37, Patrick de Paula cobrou escanteio, e Murilo ganhou da marcação para cabecear para o fundo das redes.

Na segunda etapa, o Palmeiras chegou ao segundo gol em confusão na área. Rony ganhou a linha de fundo e cruzou rasteiro, Navarro brigou no meio da pequena área, Saulo saiu mal e, no bate-rebate, a bola se ofereceu para Breno Lopes empurrar para o fundo das redes.

Com o resultado, o Palmeiras segue invicto no Estadual e com a melhor campanha: são 13 pontos em cinco jogos. A equipe, que ficou duas jornadas sem ir a campo devido ao Mundial, voltará a atuar no sábado (19), quando receberá o Santo André, às 16h.

PALMEIRAS

Weverton; Mayke, Murilo, Kuscevic e Jorge; Jailson (Gabriel Menino), Atuesta e Patrick de Paula (Raphael Veiga); Wesley (Rony), Gabriel Veron (Breno Lopes) e Navarro (Deyverson). T.: Abel Ferreira

FERROVIÁRIA

Saulo; Bernardo, Bruno Leonardo, Léo Rigo e Breno Lopes; Marquinhos (Tony), Thomaz (Julio Vitor) e Rafael Luiz (Jhoninha); Gegê, Orejuela (Gleyson) e Bruno Mezenga. T.: Elano

Estádio: Fonte Nova, em Araraquara (SP)

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Evandro de Melo Lima

VAR: Matheus Delgado Candançan

Cartões amarelos: Marquinhos, Bruno Leonardo e Bernardo (FER)

Gols: Murilo (PAL), aos 37'/1ºT; Breno Lopes (PAL), aos 20'/2ºT