Sem reforços, Abel quebra a cabeça para 'remendar' o Palmeiras

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras ainda não contratou em 2023, e o técnico Abel Ferreira está se virando para encontrar alternativas, especialmente no meio-campo e no ataque.

Além das saídas de Danilo e Gustavo Scarpa para o Nottingham Forest, Abel perdeu o colombiano Atuesta por um longo período, devido a uma lesão no joelho.

Abel apostou na base e já fala em improvisações. Contra o Guarani, o português lançou o lateral-direito Mayke como ponta esquerda. Em coletiva, ele apontou novo posicionamento de Bruno Tabata, normalmente utilizado na ponta direita.

"Tivemos essa semana para reverter [a ausência de Atuesta], puxei o Mayke para fazer a sete, o Tabata para fazer a dez ou segundo volante, e apostar no Fabinho na posição cinco. Olhar para dentro, perceber os recursos que temos e fazer o melhor com os recursos que temos. Vamos olhar para dentro e perceber o que temos", disse Abel.

MUDANÇAS DE ABEL EM 2023

Sem Danilo, Zé Rafael vira volante e faz dupla com Gabriel Menino. Para reorganizar tanto a construção de jogadas quanto seu sistema defensivo, Abel recuou Zé para a "cinco" e colocou Menino na "oito"

Veiga assume a bola parada. Sem Scarpa, o camisa 23 se tornou o principal armador do time, e também o responsável pelas cobranças de falta e escanteios. O meia já é o garçom do time no ano, e também está entre os artilheiros.

E OS REFORÇOS?

Leila diz que Palmeiras está no mercado, mas com cautela. Em entrevista, nesta quarta (8), à ESPN, a presidente destacou que "precisamos de reforços, mas tenho que ter tranquilidade porque o jogador é um investimento muito alto".

Allan é a bola da vez. Ela também confirmou o interesse do clube no volante do Atlético-MG. O negócio pode girar na casa dos 10 milhões de euros (pouco mais de R$ 54 milhões).