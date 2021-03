Sem pressa, Inter freia especulações e mantém busca por zagueiro

Enquanto isso, Miguel Ángel Ramírez utiliza os jogos do Estadual para avaliar o grupo de jogadores. Até agora, apenas o atacante Carlos Palacios foi anunciado. O Inter ainda está em negociações para contratar Taison, que tem vínculo perto do fim com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

O plano de contratar um zagueiro, por outro lado, segue intacto. Como Rodrigo Moledo tem previsão de retorno aos treinamentos no último trimestre do ano, possivelmente sem condições de atuar em 2021, o clube entende que precisará de mais opções, mas não tem pressa para achar o nome ideal.

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional quer contratar um zagueiro, mas não tem pressa para definir esta situação. Enquanto Miguel Ángel Ramírez observa o que tem no grupo, a direção do clube afasta uma série de especulações que surgiram na posição.

