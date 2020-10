Sem perder há cinco jogos, Fluminense recebe o Ceará

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense terá o retorno dos medalhões para enfrentar o Ceará neste sábado (17), às 19h, no Maracanã, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fred e Nenê foram poupados no empate com o Atlético-MG, no meio de semana, e estão liberados para atuar.

Em busca do sexto jogo consecutivo sem derrota no Campeonato Brasileiro, o técnico Odair Hellmann tem apenas uma dúvida no Tricolor: a lateral-esquerda.

A avaliação da atuação de Egídio contra o Atlético-MG foi positiva o suficiente para gerar uma pulga atrás da orelha do treinador. O titular Danilo Barcelos cumpriu suspensão no jogo no Mineirão e agora vê seu status de titular ameaçado pelo antigo dono da posição.

Se tem as voltas dos veteranos, o Fluminense teve confirmado o desfalque do peruano Fernando Pacheco, que sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita.

Além dele, o uruguaio Michel Araújo também segue fora com dores na panturrilha, mas já iniciou a transição para voltar aos treinos com bola, assim como Yuri e Wellington Silva. Matheus Ferraz foi liberado ontem e já faz atividades normais com o restante do elenco.

A boa fase é evidente no Fluminense. A equipe ocupa a quinta colocação, com 25 pontos, e já tem boa vantagem na zona de classificação para a Libertadores. A última derrota da equipe aconteceu em 20 de setembro, para o Sport. Depois disso, foram três vitórias e dois empates.

O Ceará não atuou no meio de semana. Portanto, carrega para a partida a vitória sobre o Corinthians na rodada passada. A equipe de Guto Ferreira está em 13º lugar, com 18 pontos, três acima da zona de rebaixamento. Os desfalques da equipe são o zagueiro Luiz Otávio e os laterais Samuel Xavier e Eduardo, todos suspensos.

Para essa partida, o treinador comemorou o fato de ter uma semana inteira de treinos, mas já deve atuar em clima de decisão. Na próxima quarta-feira (21), a equipe disputa a segunda partida da final do Campeonato Cearense contra o Fortaleza. No jogo de ida, o Fortaleza ganhou por 2 a 1.

FLUMINENSE

Muriel; Igor Julião, Nino, Digão, Danilo Barcelos (Egídio); Dodi, Hudson, Yago Felipe, Nenê; Fred, Luiz Henrique. T.: Odair Hellmann

CEARÁ

Fernando Prass; Fabinho, Tiago Pagnussat, Eduardo Brock, Bruno Pacheco; Charles, Ricardinho, Vina, Fernando Sobral; Léo Chú, Rafael Sobis. T.: Guto Ferreira

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Horario: 19h deste sábado

Juiz: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)