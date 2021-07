Sem Pedro, Jardine chama Richarlison para a seleção olímpica

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O técnico André Jardine anunciou nesta sexta-feira (2) a convocação do atacante Richarlison, 24, do Everton (ING), para a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, que tem a cerimônia de abertura marcada para 23 de julho.

O jogador, que disputa atualmente a Copa América no Brasil com a seleção principal, foi chamado para substituir Pedro, 24, que não foi liberado pelo Flamengo para participar da Olimpíada.

Nesta sexta, Richarlison deverá ser titular do time do técnico Tite na partida contra o Chile, pelas quartas de final do torneio de seleções sul-americanas, às 21h, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

A seleção olímpica já deu início à preparação para os Jogos de Tóquio, porém Jardine não tem ainda todos os jogadores que ele chamou à disposição.

Segundo o site Globoesporte.com, o treinador também convocou o atacante Vinicius Junior, 20, que também disputa a Copa América. A CBF ainda aguarda a liberação do Real Madrid (ESP) para confirmar a presença dele na delegação canarinho no Japão.

Jardine tem encontrado dificuldades para formar o elenco que deseja levar para os Jogos. Recentemente, ele também teve vetada a convocação de Gerson, 24, ex-Flamengo. O Olympique de Marselha (FRA), clube que o contratou há poucos dias, também não o liberou.

O técnico poderá levar 22 atletas para a competição, sendo três deles com idades acima dos 24 anos. A lista final precisa ser enviada nesta sexta-feira (2) à Fifa.

A seleção brasileira está no Grupo D do torneio de futebol masculino das Olimpíadas, junto de Alemanha, Costa do Marfim e Arábia Saudita. Dessa forma, o Brasil reencontrará os alemães, adversários contra os quais o país conquistou o inédito ouro olímpico nos Jogos Rio 2016.