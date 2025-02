Sem Neymar na Vila Belmiro, Santos vence São Paulo por 3 a 1

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neymar não entrou em campo –nem sequer foi à Vila Belmiro na noite deste sábado (1º)–, mas se fez presente no jogo contra o São Paulo pela 6ª rodada do Campeonato Paulista.

A começar pelas crianças que acompanham os jogadores na entrada, algumas trajando faixas com os dizeres "100% Jesus", outras fazendo a careta típica das celebrações de gol do jogador. A presença do atacante era esperada no estádio, mas, devido aos compromissos em série na véspera, o jogador optou por repousar e se apresenta junto com o grupo na próxima segunda-feira (3).

Sob chuva e num gramado enlameado, o time tricolor abriu o placar com um gol de Lucas Moura aos 35 do primeiro tempo. Não demorou para que o Santos conseguisse o empate, aos 42 minutos, com um gol de rebote de Guilherme. Foi o gol 13 mil da história do alvinegro.

Logo no começo do segundo tempo, sem que a chuva desse trégua, o Santos abriu o placar com mais um gol, dessa vez de Gabriel Bontempo. Foi o primeiro do jogador pelo time.

O time alvinegro ainda marcou um terceiro gol, mais um de Guilherme, cimentando a virada na Vila Belmiro. O jogador foi tido como craque da partida. Entrevistado após o jogo, Guilherme disse que o jogo era resultado do efeito Neymar, que já poderia ser sentido. "A energia que entramos em campo já foi diferente", diz.

Neymar fez uma postagem no Instagram ao fim da partida elogiando o desempenho da equipe e, principalmente, de Guilherme, a quem chamou de craque, com um emoji de aplauso.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 3 x 1 SÃO PAULO

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data: 1º de fevereiro de 2025 (sábado)

Horário: 21h15 (de Brasília)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira

Árbitro Assistente 1: Alex Ang Ribeiro

Árbitro Assistente 2: Raphael de Albuquerque Lima

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Cartões amarelos: Rincón, Tiquinho Soares, Zé Ivaldo e Léo Godoy (Santos) e Sabino, André Silva e Ferreirinha (São Paulo)

Cartão vermelho: Pedro Caixinha (Santos)

Público: 14.268

Renda: R$ 647.143,02

GOLS:Santos: Guilherme, aos 42 minutos do 1T; Gabriel Bontempo e Guilherme, aos 7 e 25 minutos do 2T

São Paulo: Lucas Moura, aos 35 minutos do 1T

Santos: Gabriel Brazão, Léo Godoy, Zé Ivaldo, Luan Peres e Vinicius Lira (Kevyson); Tomás Rincón, Diego Pituca e Soteldo (João Schmidt); Gabriel Bontempo (Miguelito), Guilherme (Luca Meirelles) e Tiquinho Soares. Técnico: Pedro Caixinha

São Paulo: Rafael, Igor Vinicius (Ferraresi), Arboleda, Sabino e Enzo Dias (Ryan Francisco); Pablo Maia (Ferreirinha), Alisson e Luciano; Lucas Moura, Oscar e Calleri (André Silva). Técnico: Luís Zubeldía