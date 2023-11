Sem Neymar, Diniz convoca seleção brasileira com Endrick

O Brasil enfrenta Colômbia e Argentina nesta data Fifa. O primeiro duelo é fora de casa contra os colombianos no dia 16. O clássico contra a Argentina está marcado para o dia 21, terça-feira, no Maracanã.

Diniz convocou cinco jogadores pela primeira vez: Douglas Luiz, Pepê, João Pedro, Endrick e Paulinho. A lista teve as ausências principais de Casemiro, lesionado, e Neymar, que rompeu ligamento cruzado do joelho contra o Uruguai.

