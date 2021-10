Sem Nestor, Benítez tem nova chance no São Paulo a dois meses do fim do empréstimo

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A partida contra o Internacional será mais uma chance para Martín Benítez convencer o São Paulo a permanecer com ele para a próxima temporada. O contrato de empréstimo do argentino se encerra no fim deste ano e as conversas com seu empresário permanecem ainda sem uma definição.

Para ficar com Benítez em definitivo, o São Paulo teria que desembolsar US$ 3 milhões (R$ 16,9 milhões) ao Independiente, da Argentina, que detém os direitos do meia. Com uma situação financeira difícil, o time do Morumbi cogita uma prorrogação do empréstimo.

O esforço, no entanto, deve vir apenas com uma resposta dentro de campo. Nos últimos momentos de Hernán Crespo no comando da equipe, Benítez perdeu espaço e seu empresário, Adrian Castellanos, afirmou que ele não permaneceria no São Paulo caso o treinador argentino continuasse como treinador. Crespo acertou sua saída no mesmo dia.

Com Rogério Ceni, as chances de Benítez têm sido mais constantes. Ele foi titular contra Ceará e Corinthians e entrou no segundo tempo da partida contra o Red Bull Bragantino. Nesse duelo, o titular da posição foi Rodrigo Nestor. Com dores no tornozelo, o jovem de Cotia não estará à disposição contra o Inter, fazendo com que Benítez seja mais uma vez titular.

Na disputa entre os dois, Nestor tem levado larga vantagem. O jovem participou de quatro dos 22 gols do São Paulo no Brasileirão. Benítez, por outro lado, participou de apenas um. Às 18h15 (de Brasília) de amanhã (31), no Morumbi, será a chance de o argentino melhorar seus números com a camisa tricolor.

Estádio: Morumbi , em São Paulo (SP)

Horário: 18h15 (de Brasília) deste domingo

Arbitragem: Andre Luiz de Freitas, Fabricio Vilarinho da Silva, Bruno Raphael Pires e Matheus Delgado Candançan

Transmissão: Premiere