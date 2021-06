Sem meta de pontos, Botafogo planeja time versátil na Série B

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo tem apenas uma preocupação para o restante da temporada de 2021: voltar à elite do futebol nacional. Para isso, o técnico Marcelo Chamusca quer ver uma equipe com versatilidade para suportar os diferentes momentos que terá na Série B do Campeonato Brasileiro.

Para ele, essa necessidade ficou clara na rodada de abertura da Série B, quando o Botafogo empatou por 1 a 1 com o Vila Nova, em Goiânia (GO). De um time de rápida transição no primeiro tempo, passou a ser um que detém mais a posse de bola na etapa final, mostrando que é preciso jogar de diferentes formas.

"Treino as minhas equipes para saber jogar as diferentes fases do jogo. E tem que entender isso. Em algum momento vamos ser protagonistas, vamos ter posse de bola e mais jogo de construção. Em outros, vamos ter que marcar no meio e fazer uma transição rápida. E quando o adversário se impor, vamos ter que marcar mais recuado. Temos que entender as diversas fases de jogo e performar independentemente das condições do gramado ou da qualidade do adversário."

Diante do Vila Nova, o Botafogo teve pouca posse de bola no primeiro tempo e conseguiu ameaçar o adversário em bolas cruzadas na área, que, porém, não resultaram em gol. Na etapa final, com o time goiano sem Deivid, expulso, o clube alvinegro se impôs e buscou a igualdade.

Agora, o Botafogo tentará a recuperação em casa diante do Coritiba, no sábado (5), às 21h, no Engenhão. Chamusca sabe da necessidade de vitória para não ficar para trás na corrida pelo G-4. Porém, não estabeleceu uma meta de pontos conquistados para conseguir o acesso de volta à Série A.

"Na verdade, a gente não estabeleceu nenhuma meta. Estamos pensando jogo a jogo. Essa partida com o Coritiba passa a ter um peso muito grande, temos que vencer em casa para subir na tabela da competição. É dessa forma que a gente vai trabalhar", disse Chamusca.

Depois de enfrentar o Coritiba, o Botafogo tem mais uma partida no Engenhão, que está agendada para o domingo seguinte (13), contra o Remo. O time alvinegro sairá então do Rio de Janeiro para dois jogos como visitante: primeiramente contra o Londrina e depois em Recife, onde vai encarar o Náutico no dia 20.

Estádio: Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 21h (de Brasília) deste sábado (5)

Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA)

Transmissão: Premiere