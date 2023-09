Sem Messi, Argentina domina Bolívia e vence na altitude pelas Eliminatórias

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Argentina venceu a Bolívia por 3 a 0, nesta terça-feira (12), na altitude de La Paz, pela segunda rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Enzo Fernández, Tagliafico e González marcaram os gols da partida. Os dois primeiros tentos saíram no primeiro tempo, enquanto o terceiro foi feito na segunda etapa.

Lionel Messi não foi relacionado, mas assistiu à partida no banco de reservas. Ele foi poupado após ter marcado o gol da vitória contra o Equador, na estreia do torneio, e ter sido substituído no final do confronto.

A Albiceleste segue 100% e está na ponta da tabela, com seis pontos e sem ser vazada.

A seleção comandada por Lionel Scaloni volta a campo daqui a um mês, em 12/10, quando recebe o Paraguai, às 21h. A Bolívia encara o Equador no mesmo dia, às 17h

O JOGO

Mesmo sem Messi, a Argentina foi amplamente superior à equipe boliviana no estádio Hernando Siles, em La Paz. Os visitantes criaram as principais oportunidades e exigiram boas defesas do goleiro Viscarra.

Di María deu a assistência para os dois primeiros gols, de Enzo Fernández e Tagliafico, respectivamente aos 31min e aos 42min da etapa inicial. Ele primeiro lançou Enzo na área, e depois cobrou a falta que Tagliafico desviou de cabeça para ampliar.

A Bolívia ainda teve um jogador expulso no primeiro tempo. Roberto Fernández recebeu cartão vermelho ainda no primeiro tempo por entrada dura em Cristian Romero.

A Albiceleste administrou a vantagem após o intervalo e chegou ao terceiro na reta final. Aos 38', Paredes fez um passe para Nicolás González, que finalizou no canto direito.