Sem marcar há dois jogos, Grêmio vê problema de criação e aposta em reforço

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio não marcou gols em seus últimos dois jogos. Contra Flamengo e Corinthians, o placar da equipe permaneceu em branco. E na avaliação do técnico Luiz Felipe Scolari, a razão pela qual os gols não estão saindo é o baixo índice de criação de oportunidades.

Para resolver tal problema, a aposta chegou há pouco. Último reforço da equipe azul, branca e preta, Campaz iniciou como titular pela primeira vez no jogo do último sábado. No entanto, sua participação foi apagada e não conseguiu reverter a sina de poucas chances.

Segundo estatísticas do SofaScore, o Grêmio concluiu 11 vezes, mas acertou o gol em apenas duas. Somente uma grande chance foi criada na partida.

"Ainda nos falta aquele último passe, aquela criação que nos deixe em condições de fazer os gols para termos vitórias mais tranquilas", explicou Felipão.

O modelo tático implantado pelo treinador também pode contribuir para a oscilação da equipe. Ele costuma utilizar uma formação com três volantes no meio-campo, algo que deve ser visto cada vez menos a partir da chegada do armador colombiano.

No Brasileirão, são 12 gols marcados em 17 jogos, média inferior a um gol por partida. O Grêmio tem o segundo pior ataque da competição, na frente apenas do Sport.

A oportunidade de resolver os problemas ofensivos virá com tempo. Sem jogos marcados até o dia 12, o Tricolor deu folga para seus atletas até quarta-feira (1º).