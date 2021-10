Sem Igor Vinícius, São Paulo deve manter Galeano na lateral contra a Chapecoense

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo deve seguir desfalcado de Igor Vinícius neste domingo (3), contra a Chapecoense, na Arena Condá, às 16h, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em semana livre antes do duelo, o São Paulo treinou mais uma vez sem o lateral nesta sexta (1), o que reduz muito as chances de que ele esteja à disposição no confronto.

Sem Igor Vinícius (pancada no olho), nem Orejuela (lesão muscular), o paraguaio Galeano deve ser mantido na ala direita pela terceira partida seguida. Com isso, a escalação provável do São Paulo neste domingo tem Tiago Volpi; Arboleda, Miranda e Léo; Galeano, Luan, Liziero, Nestor e Gabriel Sara; Rigoni e Luciano (ou Marquinhos).

No ataque, Hernán Crespo fez testes com Marquinhos e tem Calleri em condições físicas melhores do que nos jogos passados.

O argentino cria grande expectativa na torcida são-paulina, que nesta segunda passagem só o viu por poucos minutos em ação nos últimos três jogos. Com a semana reservada a treinos, Calleri pôde tirar parte da desvantagem física que tinha para as demais opções de ataque e tem tudo para receber mais tempo em campo contra a Chape. Ele não deve ser titular, mas o time só será definido na atividade de sábado (2).

Quem foi testado no ataque titular nesta sexta foi Marquinhos, tanto no lugar de Luciano quanto em uma formação com três atacantes. A cria de Cotia foi titular pela última vez em julho, em clássico contra o Palmeiras (0 a 0), quando acabou substituído por causa de um estiramento muscular que o tirou de combate por dez jogos.

O São Paulo ocupa a 13ª posição do Brasileirão com 27 pontos, enquanto a Chapecoense é a lanterna com apenas dez.

Estádio: Arena Condá, em Chapecó (SC)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)