Sem Fred, Fluminense muda o ataque contra a Chapecoense

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Aos poucos, o técnico Marcão vai colocando o time do Fluminense à sua feição, e algumas mudanças já são perceptíveis aos torcedores. Em meio aos testes e alterações, o comandante foi forçado a escalar um novo setor ofensivo contra a Chapecoense, nesta terça-feira (7), às 21h30, na Arena Condá, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor vive a expectativa pela volta do atacante Caio Paulista, recuperado de uma lesão na coxa direita, ao mesmo tempo em que não contará com Jhon Arias, liberado pelo clube para viajar à Colômbia para acompanhar o enterro da avó, que morreu no domingo (5). Luiz Henrique é também postulante à vaga de titular no setor

Outro desfalque confirmado é o centroavante Fred, poupado por causa de desgaste na sequência de jogos. O ídolo tricolor será substituído por Bobadilla. O único nome confirmado no ataque é o de Lucca.

Caio Paulista, desfalque por 11 jogos — entre compromissos pela Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro —, havia se tornado peça-chave no esquema montado por Roger Machado, demitido após a eliminação na competição sul-americana. Porém, ainda não esteve à disposição de Marcão.

Entre as mudanças feitas pelo treinador efetivado, a mais evidente foi escalar três volantes. Com o recorte apenas dos jogos no Brasileiro, a equipe ganha em posse de bola, com média de 52% com Marcão contra 47,8% com Roger —dados do site "Sofascore".

Por outro lado, o time busca ainda uma melhora em termos de criação de chances mais claras e efetividade. Por exemplo, em finalizações, os jogos com Marcão têm média de 9 conclusões de ataque, contra 10 da Era Roger. Considerando finalizações certas, a diferença é de 4,3 contra 4,4.

O treinador avalia que o time vem evoluindo e, inclusive, lamentou que, na última rodada, tenha cedido o empate ao Juventude no "detalhe". O Tricolor teve até mesmo a chance de "matar o jogo", na avaliação dele, mas cedeu espaços.

"O sentimento é de que poderíamos ter alcançado um resultado melhor. Mas, pelo desempenho, vimos uma evolução. Todos estão satisfeitos com a estratégia que foi criada. E, em um segundo momento, teríamos de arriscar um pouco, e acabamos cedendo espaço. A nossa equipe evoluiu com tudo que pedimos. Foi um jogo mais apoiado, com velocidade, criamos mais oportunidades, mas não fechamos, não matamos, e eles conseguiram, no detalhe, tirar essa chance", disse.

"A gente atua em um jogo de muita imposição, de marcação. Hoje era um jogo para sair com a vitória, mas acredito que do jogo do Bahia para hoje, nossa equipe conseguiu uma evolução técnica, e vamos continuar trabalhando para continuar evoluindo. Vamos criar um Fluminense forte e que goste do jogo", completou, em coletiva.

O Fluminense busca a segunda vitória consecutiva para se distanciar da zona de rebaixamento. O Tricolor ocupa o 12º lugar, com 22 pontos. A Chapecoense, por sua vez, ainda não ganhou na competição e ocupa a lanterna, com apenas sete pontos.

CHAPECOENSE

Keiller; Matheus Ribeiro, Kadu, Jordan, Busanello; Alan Santos, Anderson Leite, Denner; Bruno Silva, Anselmo Ramon, Mike. T.: Pintado

FLUMINENSE

Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro, Egídio; André, Martinelli, Yago Felipe; Luiz Henrique, Bobadilla, Lucca. T.: Marcão

Estádio: Arena Condá, em Chapecó (SC)

Horário: 21h30 (de Brasília) desta terça-feira (7)

Juiz: Sávio Pereira Sampaio (DF)

VAR: Márcio Henrique de Góis (SP)

Transmissão: Globo e Premiere