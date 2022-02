Sem definição da CBF, Atlético-MG sugere que Supercopa seja disputada em BH

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - A Supercopa do Brasil está marcada para ser disputada no dia 20 deste mês, mas faltando pouco mais de uma semana até lá, a partida ainda não tem um local definido para ser jogada.

Como a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) ainda não determinou o estádio que vai receber o confronto entre Atlético-MG e Flamengo, a diretoria do clube alvinegro sugeriu que a final seja disputada em Belo Horizonte.

A informação foi divulgada pelo GE e confirmada pela reportagem. O argumento do lado atleticano é o mesmo para não querer jogar no Nordeste. Como o Atlético venceu o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil do ano passado, a direção do clube mineiro não aceita jogar num estádio em que o Flamengo tenha maioria absoluta de torcedores.

Antes de indicar Belo Horizonte, o Atlético tinha a preferência por São Paulo. No entanto, a capital paulista está praticamente descartada, já que no dia 20 o Palmeiras vai jogar no Allianz Parque e haverá clássico entre Santos e São Paul, na Baixada Paulista. A polícia local quer evitar aglomerações de torcidas de vários clubes pela cidade.

A definição sobre qual estádio vai receber a Supercopa do Brasil deve acontecer nesta quarta-feira (9). Palco das edições anteriores, em 2020 e 2021, Brasília voltou a ganhar força nas últimas horas.