Sem conceder nem 1 ponto, cubano alcança 4º ouro e se iguala a Phelps e Lewis

Mijaín é famoso no país, onde já foi eleito diversas vezes o melhor atleta da ilha. Com 1,98 m, braços e pernas enormes, além de uma força impressionante, descobriu aos 10 anos de idade o fascínio pela luta.

O cubano iniciou a história vitoriosa nas Olimpíadas de Pequim, em 2008, e repetiu as conquistas nos Jogos de Londres, em 2012 e nos do Rio, em 2016. Com o tetra na modalidade, ele deixou para trás o russo Alexandr Karelin, campeão olímpico em Seul-1988, Barcelona-1992 e Atlanta-1996.

Nos Jogos de Tóquio, ele não só se isolou como maior campeão do esporte, nesta segunda (2), como também se tornou o quinto atleta a ganhar quatro ouros no mesmo evento individual em Olimpíadas.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após o fim da luta contra o georgiano Iakob Kajaia, o cubano Mijaín López estava tão eufórico que colocou o seu treinador nos ombros e o carregou em volta do tatame, onde minutos antes havia vencido a decisão do wrestling na categoria de 130 kg e conquistado sua quarta medalha de ouro na modalidade.

