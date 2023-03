Sem clube, Alexandre Pato inicia curso para ser gestor de futebol

Sem clube, o atacante Alexandre Pato, atualmente com 33 anos, iniciou na semana passada o curso de Gestão de Futebol, da CBF Academy. A decisão não significa que Pato pense em pendurar as chuteiras.

O jogador planeja atuar por mais dois ou três anos, mas já quer iniciar a preparação para a transição de carreira.

O curso, realizado de forma 100% virtual, capacita profissionais para trabalharem em clubes, federações e outras entidades ligadas ao esporte.

Pato se recupera de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, sofrida em setembro do ano passado, quando estava no Orlando City, dos Estados Unidos. No mês passado, ele rescindiu contrato com o clube norte-americano e utilizou o centro de treinamento do São Paulo para fazer parte do tratamento dele.