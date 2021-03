Sem casos de Covid-19, Palmeiras vai encarar com tudo a decisão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os jogadores do Alviverde testaram negativo nos exames para a Covid-19 e estão liberados para jogar a final da Copa do Brasil contra o Grêmio, neste domingo (7), às 18h, no estádio Allianz Parque. Por conta do protocolo para o controle da doença, o clube faz uma série de exames rotineiramente.

Havia certa preocupação, pois o Verdão jogou na última quarta-feira (3), no clássico, contra o Corinthians, que passa por um surto da doença. Há, inclusive, a suspeita de que um atleta alvinegro que jogou no Dérbi esteja contaminado.

O Palmeiras já passou por um surto da doença no fim do ano passado, mas há jogadores que ainda não tiveram contato com o vírus, como Weverton. O goleiro, porém, foi poupado do clássico disputado em Itaquera.

O volante Patrick de Paula foi o caso mais recente a testar positivo. O jogador voltou treinar nesta sexta-feira (5), depois de cumprir os dez dias de isolamento.

Por conta da doença, Patrick não esteve à disposição de Abel Ferreira nos jogos contra o Atlético-MG, na última rodada do Brasileirão, no de ida da final da Copa do Brasil, contra o Grêmio e no clássico contra o Corinthians, na estreia pelo Campeonato Paulista.

Sobre o treino, em texto publicado no site oficial do clube, após o aquecimento, o técnico Abel Ferreira e sua comissão comandaram uma atividade tática. O treinador armou duas equipes, sendo uma a provável titular. As ênfases aprimoradas foram transições, marcações e saídas de bola.

O único ausente nesta atividade foi o zagueiro reserva Emerson Santos, que se recupera de contusão muscular e está em negociação para deixar o elenco

Depois de vencer a primeira partida, por 1 a 0, na Arena Grêmio, o Verdão joga por um empate no duelo no Allianz Parque. Luan não poderá jogar, pois foi expulso na Arena do Grêmio.

Dessa maneira, o Palmeiras, neste último jogo da temporada 2020, pode ser formado por Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Alan Empereur e Matías Viña; Felipe Melo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Wesley, Luiz Adriano e Rony.