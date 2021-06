Sem brilho, Argentina bate o Uruguai e vence a primeira na Copa América

BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - Ainda sem uma atuação de encher os olhos, a Argentina conquistou sua primeira vitória na Copa América. Nesta sexta-feira (18), no Mané Garrincha, o time de Messi e companhia fez 1 a 0 no Uruguai, gol de Guido Rodríguez em cobrança de escanteio.

Com quatro pontos, a Argentina lidera o grupo A empatado com Chile em todos os critérios. O Uruguai, com zero pontos, é penúltimo. No outro jogo do dia pela chave, o Chile derrotou a Bolívia por 1 a 0.

O próximo jogo da Argentina também será em Brasília. A equipe de Scaloni pega o Paraguai na segunda-feira. Já o Uruguai vai a Cuiabá pegar o Chile, no mesmo dia.

Lionel Messi foi o regente da seleção argentina. Mesmo iniciando aberto pela direita, o craque tinha liberdade para se deslocar para o centro e até a esquerda. Pelos habilidosos pés dele passaram todas as jogadas da seleção, e dali sempre saíram bons passes, dribles e chutes potentes.

A Argentina se apoiou em dois pilares: bola parada e Messi. Ou em escanteios e faltas, ou com jogadas nas quais o camisa 10 desequilibrou a defesa rival, o time de Lionel Scaloni criou. E houve boas chances, com o próprio Messe em chute forte, em contra-ataque, e o gol veio numa cobrança de escanteio. Defensivamente, o time foi sólido na saída e venceu a pressão uruguaia repetidamente, principalmente no segundo tempo, quando foi mais pressionado.

O Uruguai sofreu pela falta de velocidade e criatividade. A equipe de Óscar Tabárez foi firme na defesa, falhou poucas vezes, apenas no gol, de bola parada. Mas quando teve posse, não soube o que fazer com ela. Sem jogadores rápidos pelos lados, a equipe construiu seus lances sempre em cruzamentos buscando Suárez e Cavani, que normalmente foram afastados. A transição lenta e a falta de um jogador para receber em profundidade travaram a Celeste, que pouco produziu.

ARGENTINA

Martínez; Molina, Romero, Otamendi e Acuña; De Paul (Pezzela), Rodríguez e Lo Celso (Correa); Messi, Lautaro Martínez (Palacios) e Nico González (Di María).

Técnico: Lionel Scaloni.

URUGUAI

Muslera; González (Torres), Giménez, Godín e Viña; Torreira (Vecino), Bentancourt (Nández), Valverde (Gorriaran) e De La Cruz (Ocampo); Suárez e Cavani.

Técnico: Óscar Tabárez.

Estádio: Mané Garrincha, em Brasília (DF)

Juiz: Wilton Pereira Sampaio (Brasil)

Cartões amarelos: Lo Celso, Martínez, Correa (ARG); Torreira, Ocampo (URU);

Gols: Guido Rodríguez, da Argentina, aos 13 minutos do primeiro tempo