Sem Bolt, prova dos 100 m nas Olimpíadas tem ex-lançador de beisebol e atleta de bobsled

"Para mim, é uma inspiração estar aqui. É uma oportunidade incrível. Vou levar isso comigo", agradeceu Latisi Mwea, 21, de Kiribati. A ilha do Pacífico central levou três atletas para as Olimpíadas de Tóquio.

Ele não ficou muito abatido. Saiu da corrida já pensando no seu próximo ciclo olímpico, que terá apenas um ano. Crumpton espera competir no bobsled nas Olimpíadas de Inverno de Pequim, em 2022. Quando o nome de Bolt foi mencionado, ele caiu na gargalhada e não foi capaz de dizer nada, de tão surreal que lhe pareceu.

Ele sorriu na menção de que é a primeira edição das Olimpíadas sem Bolt, figura que dominou as provas de velocidades dos Jogos de Pequim-2008 aos do Rio-2016. O jamaicano é dono dos recordes mundial (9s58) e olímpico (9.62).

Antes disso, na pré-qualificação, houve espaço para Dorian Keletela, 22, nascido no Congo e que correu pelo time de refugiados. Morador de Lisboa e fluente em português, ele explicou para a imprensa de seu país adotivo a esperança de se naturalizar e defender a bandeira que não seja a do COI (Comitê Olímpico Internacional).

Nessas eliminatórias noturnas, o brasileiro Paulo André Camilo ficou em terceiro, com 10s17 e avançou para as semifinais, que serão realizadas na manhã deste domingo (1º, horário de Brasília). Felipe Bardi e Rodrigo Nascimento foram eliminados.

Naquele ambiente sufocante, três provas preliminares foram realizadas na manhã deste sábado (31, horário do Japão, noite de sexta-feira, 30, no Brasil). Os nove classificados, três em cada bateria, tiveram de voltar à noite para correr no que é considerada a primeira qualificatória de verdade.

A espera foi maior do que o normal, mas ninguém reclamou. Na prova mais nobre do atletismo olímpico, os 100 m rasos, os oito representaram a primeira corrida olímpica na era pós-Usain Bolt.

TÓQUIO, JAPÃO (FOLHAPRESS) - Sob um calor de 32 graus no Estádio Olímpico de Tóquio, oito atletas tiveram de esperar, no sol, por mais de cinco minutos. Estava tão quente que nem precisavam se movimentar para aquecer.

